Спорт

Капитан сборной Казахстана стал трехкратным чемпионом Азии по боксу

Бокс Золото ЧА, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 13:09 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
10 апреля в Улан-Баторе (Монголия) завершился очередной чемпионат Азии по боксу среди мужчин, в заключительном поединке которого казахстанец Айбек Оралбай поставил жирную точку, завоевав третью золотую награду данного турнира в своей карьере, сообщает Zakon.kz.

Соперником Айбека в финале весовой категории свыше 90 кг стал этнический казах из Китая Данабек Байконыс.

Капитан нашей сборной поначалу отдал небольшое преимущество оппоненту, однако затем восстановил баланс, а в третьем раунде вовсе отправил китайского боксера в нокдаун.

В итоге победителем этого поединка и чемпионом Азии-2026 стал Айбек Оралбай. Стоит подчеркнуть, что 25-летний Айбек Оралбай до этого два раза поднимался на высшую ступень пьедестала азиатского первенства (2022, 2024).

Также он является чемпионом мира 2025 года среди World Boxing.

Таким образом, наша мужская сборная в Улан-баторе завоевала четыре награды высшей пробы. В эти минуты гимн Казахстана звучит в честь двух братьев Оралбай – Айбека и Нурбека, а также Сабыржана Аккалыкова и Оразбека Асылкулова.

Могли наши спортсмены выиграть все пять финалов, однако Торехан Сабырхан недооценил своего соперника и довольствуется "серебром" ЧА-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Дина Исламбекова с двумя нокдаунами стала чемпионкой Азии по боксу
Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
Определился седьмой финалист от Казахстана на ЧА-2026 по боксу
