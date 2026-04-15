Асаубаева вернула лидерство перед последним раундом на Турнире претенденток

В городе Пафос (Кипр) подходит к завершению Турнир претенденток FIDE-2026, где по итогам 13-го тура лучшая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева спустя некоторое время снова вырвалась в лидеры соревнований, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем раунде двукратная чемпионка мира по блицу сумела белыми фигурами переиграть украинку Анну Музычук, которая ныне тоже находится в лидирующей группе.

Очень важная победа позволила Асаубаевой вернуться на высшую строчку турнирной таблицы, где она находилась на старте первого круга. Но затем казахстанка даже побывала на последней позиции данных состязаний.

Второй круг Турнира претенденток Бибисара проводит прекрасно, одержав ряд великолепных побед.

Сейчас лидер женской сборной Казахстана и Рамешбаба Вайшали (Индия) делят первое место на соревнованиях в Кипре, у обеих шахматисток по 7,5 балла.

Теперь судьба победительницы решится в решающем 14-м туре, который состоится вечером 15 апреля.

Асаубаева встретится с аутсайдером данных соревнований – Дивьей Дешмукх (Индия), а Вайшали сразится с россиянкой Екатериной Лагно.

Победительница кипрских баталий получит право сыграть матч за шахматную корону против действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Между тем 13 апреля объявлены все пары плей-офф и плей-ин НБА.