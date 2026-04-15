#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Спорт

Асаубаева вернула лидерство перед последним раундом на Турнире претенденток

Шахматы Победа Бибисара, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:42 Фото: Instagram/fide_chess
В городе Пафос (Кипр) подходит к завершению Турнир претенденток FIDE-2026, где по итогам 13-го тура лучшая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева спустя некоторое время снова вырвалась в лидеры соревнований, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем раунде двукратная чемпионка мира по блицу сумела белыми фигурами переиграть украинку Анну Музычук, которая ныне тоже находится в лидирующей группе.

Очень важная победа позволила Асаубаевой вернуться на высшую строчку турнирной таблицы, где она находилась на старте первого круга. Но затем казахстанка даже побывала на последней позиции данных состязаний.

Второй круг Турнира претенденток Бибисара проводит прекрасно, одержав ряд великолепных побед.

Сейчас лидер женской сборной Казахстана и Рамешбаба Вайшали (Индия) делят первое место на соревнованиях в Кипре, у обеих шахматисток по 7,5 балла.

Теперь судьба победительницы решится в решающем 14-м туре, который состоится вечером 15 апреля.

Асаубаева встретится с аутсайдером данных соревнований – Дивьей Дешмукх (Индия), а Вайшали сразится с россиянкой Екатериной Лагно.

Победительница кипрских баталий получит право сыграть матч за шахматную корону против действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Между тем 13 апреля объявлены все пары плей-офф и плей-ин НБА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Асаубаева раскрыла, кто помогает ей не сдаваться на Турнире претенденток в Пафосе
23:46, 13 апреля 2026
Асаубаева раскрыла, кто помогает ей не сдаваться на Турнире претенденток в Пафосе
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
05:30, 08 апреля 2026
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
Асаубаева обыграла Лагно и вернулась в призовую тройку Турнира претенденток
09:51, 13 апреля 2026
Асаубаева обыграла Лагно и вернулась в призовую тройку Турнира претенденток
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Кукушкин три дня доигрывал матч на турнире в Китае
12:07, Сегодня
Михаил Кукушкин три дня доигрывал матч на турнире в Китае
Андрей Рублёв превзошёл Роджера Федерера на турнирах категории ATP-500
12:02, Сегодня
Андрей Рублёв превзошёл Роджера Федерера на турнирах категории ATP-500
Чемпионат Азии по боксу: как оценили в Казахстане победы и поражения звёзд нашего спорта
11:48, Сегодня
Чемпионат Азии по боксу: как оценили в Казахстане победы и поражения звёзд нашего спорта
"Барыс" заинтересовался вратарём из чемпионата Казахстана
11:25, Сегодня
"Барыс" заинтересовался вратарём из чемпионата Казахстана
