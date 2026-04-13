#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Спорт

"Хартс" Чеснокова выиграл регулярный сезон и вступает в чемпионскую гонку

Футбол Чемпионская Гонка, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 13:37
12 апреля завершился первый этап чемпионата Шотландии по футболу в высшем дивизионе, по итогам которого на первом месте оказался клуб "Хартс" казахстанского полузащитника Ислама Чеснокова, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Эдинбурга по итогам первой части сезона и заключительного 33-го тура разместился на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков.

В последнем матче регулярного чемпионата команда Ислама Чеснокова спаслась от поражения, одержав волевую победу у себя дома над "Мотеруэллом".

"Хартс" по ходу встречи уступал с разницей в один мяч, однако в концовке игры забил три гола и перевернул итоговый сценарий – 3:1 благодаря точным ударам Пьера Каборе, Клаудио Брага и Лоуренса Шенкленда.

Полузащитник сборной Казахстана Чесноков весь матч просидел на скамейке запасных.

Теперь 25-26 апреля в чемпионате Шотландии начинается второй этап сезона в борьбе за золотые медали, где в борьбу вступят клубы из первой топ-6.

Шесть команд сыграют между собой по круговой системе в дополнительные пять туров за титул чемпиона Шотландии и места в еврокубках.

Все шесть дружин начинают чемпионскую гонку с очками, накопленными на первом этапе. "Хартс" здесь стартует выездным поединком против "Хиберниана" (26 апреля).

Независимо от предстоящих игр, "темно-бордовые" уже гарантировали себе медали нынешнего чемпионата Шотландии благодаря успешным матчам на предварительном этапе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Хартс" без Ислама Чеснокова ушел от поражения в битве с "Селтиком"
12:49, 26 января 2026
"Хартс" без Ислама Чеснокова ушел от поражения в битве с "Селтиком"
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии
08:34, 12 января 2026
Ислам Чесноков с победы за "Хартс" дебютировал в чемпионате Шотландии
ПСЖ уступил "Лансу" лидерство после всех игр первого круга Лиги 1
10:53, 05 января 2026
ПСЖ уступил "Лансу" лидерство после всех игр первого круга Лиги 1
Последние
Популярные
Читайте также
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Сегодня
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Сегодня
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
Алькарас рассказал, о причинах поражения Синнеру в финале "Мастерса" в Монте-Карло
13:23, Сегодня
Алькарас рассказал, о причинах поражения Синнеру в финале "Мастерса" в Монте-Карло
Главный тренер "Окжетпеса" получил роскошный подарок после победы в КПЛ
13:01, Сегодня
Главный тренер "Окжетпеса" получил роскошный подарок после победы в КПЛ
