12 апреля завершился первый этап чемпионата Шотландии по футболу в высшем дивизионе, по итогам которого на первом месте оказался клуб "Хартс" казахстанского полузащитника Ислама Чеснокова, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Эдинбурга по итогам первой части сезона и заключительного 33-го тура разместился на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков.

В последнем матче регулярного чемпионата команда Ислама Чеснокова спаслась от поражения, одержав волевую победу у себя дома над "Мотеруэллом".

"Хартс" по ходу встречи уступал с разницей в один мяч, однако в концовке игры забил три гола и перевернул итоговый сценарий – 3:1 благодаря точным ударам Пьера Каборе, Клаудио Брага и Лоуренса Шенкленда.

Полузащитник сборной Казахстана Чесноков весь матч просидел на скамейке запасных.

Теперь 25-26 апреля в чемпионате Шотландии начинается второй этап сезона в борьбе за золотые медали, где в борьбу вступят клубы из первой топ-6.

Шесть команд сыграют между собой по круговой системе в дополнительные пять туров за титул чемпиона Шотландии и места в еврокубках.

Все шесть дружин начинают чемпионскую гонку с очками, накопленными на первом этапе. "Хартс" здесь стартует выездным поединком против "Хиберниана" (26 апреля).

Независимо от предстоящих игр, "темно-бордовые" уже гарантировали себе медали нынешнего чемпионата Шотландии благодаря успешным матчам на предварительном этапе.