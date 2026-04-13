#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Спорт

В Италии ограбили лучшего файтера мира

UFC Ограбление Италия, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 17:24 Фото: Instagram/islam_makhachev
Чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер P4P российский боец Ислам Махачев известил своих фанатов, что неизвестные преступники украли его сумку во время визита в Италию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям 34-летнего спортсмена, особо ценного у него ничего не было, за исключением презента от звездного грузинского футболиста ПСЖ.

"Приехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался паспорт и кошелек. Хорошие грабители вернули документ. Самое ценное, что было в чемодане, это бутсы "Квары" (Хвича Кварацхелия), которые мне подарили после последней игры в Лиге чемпионов УЕФА с ПСЖ. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать, все нормально, без паники. Коврик тоже остался, больше ничего и не нужно". Ислам Махачев

Ислам Махачев ранее владел поясом чемпиона UFC в легком весе, затем перешел в другую категорию и там тоже стал лучшим.

Болельщики смешанных единоборств после этого ждали долгожданного боя россиянина против нашего Шавката Рахмонова.

Однако "Номад" получил внезапную травму и выбыл из строя почти на год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: