В Италии ограбили лучшего файтера мира

Чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер P4P российский боец Ислам Махачев известил своих фанатов, что неизвестные преступники украли его сумку во время визита в Италию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям 34-летнего спортсмена, особо ценного у него ничего не было, за исключением презента от звездного грузинского футболиста ПСЖ.

"Приехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался паспорт и кошелек. Хорошие грабители вернули документ. Самое ценное, что было в чемодане, это бутсы "Квары" (Хвича Кварацхелия), которые мне подарили после последней игры в Лиге чемпионов УЕФА с ПСЖ. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать, все нормально, без паники. Коврик тоже остался, больше ничего и не нужно". Ислам Махачев

Ислам Махачев ранее владел поясом чемпиона UFC в легком весе, затем перешел в другую категорию и там тоже стал лучшим.

Болельщики смешанных единоборств после этого ждали долгожданного боя россиянина против нашего Шавката Рахмонова.

Однако "Номад" получил внезапную травму и выбыл из строя почти на год.