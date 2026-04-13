Спорт

Россия допущена к международным стартам по плаванию с флагом и гимном

Плавание Допуск России, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 20:43
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских спортсменов, и теперь они могут принимать участие во всех соревнованиях со своим флагом и гимном, сообщает Zakon.kz.

Данное официальное заявление было распространено 13 апреля на сайте World Aquatics, где также было отмечено, что эти правила еще касаются представителей Беларуси, которые, как и россияне, уже несколько лет отлучены от главных мировых стартов.

"Пловцам Беларуси или России разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие страны, со своей формой, флагами и гимнами. Полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытая вода оставались местами, где атлеты всех стран могут собираться вместе для мирных соревнований". Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам

World Aquatics для полного допуска россиян и белорусов на соревнования под эгидой организации с флагом и гимном поставила еще условия.

Атлетам этих стран нужно пройти минимум четыре последовательные антидопинговые проверки, проведенные в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA), а также проверку биографических данных в Подразделении по этике и честности в водных видах спорта (AQIU).

Между тем сегодня утром объявлен список команд, которые поспорят за титул чемпиона текущего сезона НБА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
