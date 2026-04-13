Спорт

Объявлены все пары плей-офф и плей-ин НБА

Баскетбол Список Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 14:50 Фото: pixabay
13 апреля финишировал заключительный игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона. К этому часу стали известны все участники плей-офф и плей-ин лучшего баскетбольного турнира планеты, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НБА, в плей-офф Восточной конференции "Детройт Пистонс" и "Бостон Селтикс" ждут своих соперников, которые будут известны по итогам турнира плей-ин, где примут участие "Шарлотт Хорнетс", "Майами Хит", "Филадельфия Сиксерс" и "Орландо Мэджик".

В это же время "Кливленд Кавальерс" уже начинает свое сражение в первом раунде плей-офф с "Торонто Рэпторс", а "Нью-Йорк Никс" сыграет с "Атлантой Хоукс".

Что касается Западной конференции, то здесь "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" также ждут своих будущих визави по результатам плей-ин, где померятся силами "Лос-Анджелес Клипперс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Финикс Санз" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

В первом раунде плей-офф Западной конференции "Лос-Анджелес Лейкерс" встретится с "Хьюстон Рокетс", а "Денвер Наггетс" испытает "Миннесоту Тимбервулвз".

Действующим чемпионом НБА является клуб "Оклахома-Сити", который в прошлом году впервые достиг подобного за свою историю.

