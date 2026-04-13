Асаубаева раскрыла, кто помогает ей не сдаваться на Турнире претенденток в Пафосе

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева на послематчевой пресс-конференции на Турнире претенденток – 2026 в Пафосе рассказала о поддержке матери, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано Международной шахматной федерацией в Instagram.

"Турнир давался мне непросто, и в какой-то момент мне было очень тяжело продолжать играть, но, к счастью, моя мама здесь, и она мне очень помогла. Я не знаю, что бы я делала без нее здесь", – поделилась казахстанка.

В 12-м туре Турнира претенденток – 2026 Асаубаева победила российскую шахматистку Екатерину Лагно и заработала одно очко. Казахстанка имеет в активе 6,5 балла и занимает третье место. До завершения турнира остается два тура.

Турнир претенденток – 2026 начался 28 марта и продлится до 16 апреля. Победительница получит право оспорить мировую шахматную корону у действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.