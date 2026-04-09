ПСЖ переиграл "Ливерпуль" и пробил хороший путь к полуфиналу Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ планомерно движется к защите своего титула. Минувшей ночью "парижане" у себя дома уверенно переиграли английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 в ходе первого матча 1/4 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Преимущество команды Луиса Энрике на родном "Парк-де-Пренс" было настолько подавляющим, что счет мог быть вовсе разгромным. Фортуна гостей и плохая реализация голевых шансов "парижанами" оставили счет на табло только 2:0.

Дезире Дуэ открыл счет прекрасным ударом на 11-й минуте. После перерыва грузинская звезда Хвича Кварацхелия забил второй гол за ПСЖ.

"Заслуживали больше голов. Жаль. На высоте провели матч перед нашими болельщиками, играли очень хорошо, довольны. Впереди еще ответный матч, привыкли к тому, что соперники подстраиваются под нас. Независимо от стадиона или матча мы стремимся выиграть". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

После неудачи в Париже "манкунианцы" проигрывают уже третью встречу подряд. А всего чемпион Англии одержал лишь одну победу в семи последних играх.

"Если проанализировать игру в целом, думаю, нам повезло, что проиграли всего 0:2. Ждем встречи на "Энфилде", наша арена удачлива для нас. ПСЖ переигрывал нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на хорошие позиции, но не более". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

А вот другой английский коллектив "Арсенал" днем ранее на выезде минимально переиграл португальский "Спортинг" и подтвердил статус главного фаворита турнира.