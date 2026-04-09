#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Спорт

ПСЖ переиграл "Ливерпуль" и пробил хороший путь к полуфиналу Лиги чемпионов

Футбол Победа Ливерпуль , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:34 Фото: Instagram/psg
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ планомерно движется к защите своего титула. Минувшей ночью "парижане" у себя дома уверенно переиграли английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 в ходе первого матча 1/4 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Преимущество команды Луиса Энрике на родном "Парк-де-Пренс" было настолько подавляющим, что счет мог быть вовсе разгромным. Фортуна гостей и плохая реализация голевых шансов "парижанами" оставили счет на табло только 2:0.

Дезире Дуэ открыл счет прекрасным ударом на 11-й минуте. После перерыва грузинская звезда Хвича Кварацхелия забил второй гол за ПСЖ.

"Заслуживали больше голов. Жаль. На высоте провели матч перед нашими болельщиками, играли очень хорошо, довольны. Впереди еще ответный матч, привыкли к тому, что соперники подстраиваются под нас. Независимо от стадиона или матча мы стремимся выиграть". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

После неудачи в Париже "манкунианцы" проигрывают уже третью встречу подряд. А всего чемпион Англии одержал лишь одну победу в семи последних играх.

"Если проанализировать игру в целом, думаю, нам повезло, что проиграли всего 0:2. Ждем встречи на "Энфилде", наша арена удачлива для нас. ПСЖ переигрывал нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на хорошие позиции, но не более". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

А вот другой английский коллектив "Арсенал" днем ранее на выезде минимально переиграл португальский "Спортинг" и подтвердил статус главного фаворита турнира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лига чемпионов: "Боруссия" обыграла "ПСЖ"
02:57, 02 мая 2024
Лига чемпионов: "Боруссия" обыграла "ПСЖ"
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
12:51, 12 марта 2025
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов
03:46, 12 марта 2025
"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: