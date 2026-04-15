166-а ракетка мира отправил Бублика на досрочный отдых в Германии
11-я ракетка мира, который был заявлен на эти соревнования в качестве третьего сеяного, уже в первом круге грунтового турнира категории ATP-500 вынужден был зачехлить ракетку.
В вылете Александра огромную роль сыграл 28-летний Алекс Молчан (№166 ATP).
Словацкий теннисист, который пробился в основу из квалификации, не посмотрел на авторитет Бублика, легко обыграв его за 1 час и 6 минут в двух партиях – 6:4, 6:2.
Тем самым словацкий Алекс идет дальше по сетке, а казахстанский Алекс пакует чемоданы и едет домой.
Только на днях Бублику метили место шестой ракетки планеты, предполагая, что он уже набрал хорошую игровую форму в грунтовом сезоне, доказав это на состязаниях в Монте-Карло.
Плюс соперники на старте в Мюнхене были более или менее проходимые, а также отсутствовал ряд его конкурентов в текущем рейтинге ATP.
Увы, Бублик упустил прекрасный шанс улучшить свои рейтинговые дела.