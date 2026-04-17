Казахстан пополнил медальную копилку на чемпионате мира в Узбекистане

Казахстанский таеквондист Адилет Шери завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Наш соотечественник дошел до полуфинала в весовой категории до 51 кг, сообщает Zakon.kz.

В этом раунде он встретился с представителем Туниса Малеком Макрони и уступил ему. Таким образом, Шери завершил чемпионат мира с бронзовой наградой.

Отметим, что ранее Айым Серикбаева (до 44 кг) стала победительницей турнира, а Ерасыл Ерзат (до 48 кг), Ислам Медетбай (до 55 кг) и Алидар Абдукаримов (до 68 кг) завоевали "бронзу".

Ранее сообщалось, что казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае.