Спорт

Казахстан пополнил медальную копилку на чемпионате мира в Узбекистане

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 18:42 Фото: olympic.kz
Казахстанский таеквондист Адилет Шери завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Наш соотечественник дошел до полуфинала в весовой категории до 51 кг, сообщает Zakon.kz.

В этом раунде он встретился с представителем Туниса Малеком Макрони и уступил ему. Таким образом, Шери завершил чемпионат мира с бронзовой наградой.

Отметим, что ранее Айым Серикбаева (до 44 кг) стала победительницей турнира, а Ерасыл Ерзат (до 48 кг), Ислам Медетбай (до 55 кг) и Алидар Абдукаримов (до 68 кг) завоевали "бронзу".

Ранее сообщалось, что казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае.

Елена Беляева
