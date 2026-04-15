Лионеля Месси обвинили в нарушении контракта и мошенничестве

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси столкнулся с судебным иском со стороны промоутера из Флориды, который обвиняет футбольную звезду в мошенничестве и нарушении контрактных обязательств после того, как он пропустил матч за сборную Аргентины в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, компания VID – базирующаяся в Майами организация, специализирующаяся на проведении спортивных и музыкальных мероприятий – подала иск против Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). VID утверждает, что понесла многомиллионные убытки после того, как Месси пропустил товарищеский матч сборной Аргентины против Венесуэлы.

VID заявляет, что заключила с AFA сделку на 7 млн долларов за эксклюзивные права на проведение двух выставочных матчей – Аргентина против Венесуэлы и Аргентина против Пуэрто-Рико, которые состоялись в октябре.

Согласно условиям соглашения, Месси должен был провести на поле не менее 30 минут в каждом из двух матчей – если только он не был травмирован.

Однако вместо этого Месси наблюдал за победой Аргентины над Венесуэлой с трибуны стадиона Hard Rock Stadium, причем, как утверждает VID, компания оплатила ложу, где он провел вечер с семьей.

На следующий день 38-летний футболист забил два гола в матче "Интер Майами" против "Атланта Юнайтед". Он также принял участие в игре против Пуэрто-Рико, отдав две результативные передачи в матче, завершившемся победой 6:0.

Тем не менее, пишет издание, VID заявляет, что потеряла более одного миллиона долларов из-за переноса матча из Чикаго в Форт-Лодердейл.

Представители Чикаго считают, что причиной стали низкие продажи билетов, тогда как представители аргентинской федерации утверждали, что перенос был связан с усилением мер иммиграционного контроля в городе.

VID также утверждает, что AFA обещала компенсировать ситуацию матчами против Китая в 2026 году, однако эти встречи так и не были организованы.

В итоге требует возмещения всех понесенных убытков и дополнительной компенсации.

