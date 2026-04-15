Наставник "Арсенала" попросил фанатов не переживать за исход матча со "Спортингом"

Предстоящей ночью лондонский "Арсенал" проведет ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонского "Спортинга", где на кону стоит путевка в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

В свете последних неудовлетворительных результатов "канониров" на уровне английских турниров (три поражения кряду) многие болельщики обеспокоены состоянием любимой команды.

Однако главный тренер "Арсенала" высказался об амбициях своих игроков в Лиге чемпионов, которые готовы решить поставленную перед ними задачу.

"Пытаемся сделать что-то, чего не было за всю историю клуба, за 140 лет. Знаем наше положение, хотим выйти в полуфинал. Занимаем хорошую позицию в АПЛ, чего не было уже 22 года. Преодолели множество преград, и сейчас мы очень близки к своей цели". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Несмотря на серию неудач на уровне английских соревнований, "пушкари" имеют неплохой задел для выхода в следующий раунд еврокубков, так как переиграли "Спортинг" в первой игре на выезде со счетом 1:0.



"Огонь, вот что хочу видеть в игроках, болельщиках и себе. Возможность просто невероятная. Давайте встретим ее лицом к лицу, давайте сделаем это и вложим в это все силы. Больше ничего, я на взводе, столько всего сделал, чтобы быть в этом положении. Хочу довести дело до конца ради всех людей, которые идут с нами по этому пути, это мотивирует меня каждый день и никакого страха". Микель Артета

Поединок между "Арсеналом" и "Спортингом" стартует 16 апреля в 00:00 по казахстанскому времени.

