Спорт

За талантливыми вратарями из "Кайрата" наблюдают за рубежом

ФК "Кайрат", поле, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 06:40
Тренер вратарей из национальной сборной России Виталий Кафанов поделился своим впечатлением от игры казахстанских вратарей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz с ссылкой на Telegram-канал "Дядя Ваня", он рассказал, за какими казахстанскими голкиперами наблюдает.

"Кайратовцев" Темирлана Анарбекова и Шерхана Калмурзу видел в деле в матчах Лиги чемпионов. Наблюдаю за карьерой Стаса Покатилова. Немного знаю про Мухаммеджана Сейсена и Данилу Устименко. Все они – хорошие вратари, которые могут расти и добиться большего", – считает Кафанов.

22-летний Темирлан Анарбеков стал одним из героев исторического матча "Кайрата" в квалификации главного клубного турнира Европы против шотландского "Селтика", отразив три из пяти пенальти в послематчевой серии и помог команде пройти дальше.

Его партнер по команде, 18-летний Шерхан Калмурза, также заявил о себе на групповом этапе: в игре против лиссабонского "Спортинга" он стал самым молодым вратарем, сумевшим отразить пенальти в дебютном матче Лиги чемпионов.

Ранее Лионеля Месси обвинили в нарушении контракта и мошенничестве.

Аксинья Титова
