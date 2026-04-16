Роналду стал ближе к дебютному чемпионству в саудовской Суперлиге

Чуть больше месяца осталось до завершения чемпионата Саудовской Аравии по футболу, где во главе турнирной таблицы идет клуб "Аль-Наср". Команда Криштиану Роналду прошедшей ночью одержала 15-ю победу подряд в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Жорже Жезуша в погоне за чемпионством дома сумели переиграть "Аль-Иттифак" со счетом 1:0 в рамках 29-го тура местного чемпионата.

Автором единственного и победного гола стал Кингсли Коман, который отличился на 31-й минуте.

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел на поле с самого начала матча и особо ничем не запомнился.

После финального свистка клуб из Эр-Рияда по-прежнему идет первым в таблице (76), опережая на 8 очков "Аль-Хилаль" и на 10 – "Аль-Ахли". Но у конкурентов по одной игре в запасе.

"+3, отличная энергия на трибунах". Криштиану Роналду

Стоит отметить, что до окончания текущего сезона в чемпионате Саудовской Аравии командам осталось провести 5 туров. И "Аль-Наср" имеет большие шансы завоевать "золото" нынешнего турнира, чего не хватает для копилки Роналду.

На прошлой неделе 41-летний португалец забил свой 968-й карьерный гол и принес победу своему клубу.