Роналду стал ближе к дебютному чемпионству в саудовской Суперлиге
Подопечные Жорже Жезуша в погоне за чемпионством дома сумели переиграть "Аль-Иттифак" со счетом 1:0 в рамках 29-го тура местного чемпионата.
Автором единственного и победного гола стал Кингсли Коман, который отличился на 31-й минуте.
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел на поле с самого начала матча и особо ничем не запомнился.
После финального свистка клуб из Эр-Рияда по-прежнему идет первым в таблице (76), опережая на 8 очков "Аль-Хилаль" и на 10 – "Аль-Ахли". Но у конкурентов по одной игре в запасе.
"+3, отличная энергия на трибунах".Криштиану Роналду
Стоит отметить, что до окончания текущего сезона в чемпионате Саудовской Аравии командам осталось провести 5 туров. И "Аль-Наср" имеет большие шансы завоевать "золото" нынешнего турнира, чего не хватает для копилки Роналду.
На прошлой неделе 41-летний португалец забил свой 968-й карьерный гол и принес победу своему клубу.