Спорт

Роналду стал ближе к дебютному чемпионству в саудовской Суперлиге

Футбол 15 Победа Аль-Насра, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 11:39 Фото: Instagram/alnassr
Чуть больше месяца осталось до завершения чемпионата Саудовской Аравии по футболу, где во главе турнирной таблицы идет клуб "Аль-Наср". Команда Криштиану Роналду прошедшей ночью одержала 15-ю победу подряд в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Жорже Жезуша в погоне за чемпионством дома сумели переиграть "Аль-Иттифак" со счетом 1:0 в рамках 29-го тура местного чемпионата.

Автором единственного и победного гола стал Кингсли Коман, который отличился на 31-й минуте.

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел на поле с самого начала матча и особо ничем не запомнился.

После финального свистка клуб из Эр-Рияда по-прежнему идет первым в таблице (76), опережая на 8 очков "Аль-Хилаль" и на 10 – "Аль-Ахли". Но у конкурентов по одной игре в запасе.

"+3, отличная энергия на трибунах".Криштиану Роналду

Стоит отметить, что до окончания текущего сезона в чемпионате Саудовской Аравии командам осталось провести 5 туров. И "Аль-Наср" имеет большие шансы завоевать "золото" нынешнего турнира, чего не хватает для копилки Роналду.

На прошлой неделе 41-летний португалец забил свой 968-й карьерный гол и принес победу своему клубу.

Читайте также
Роналду лишился второго шанса завоевать первый титул в Саудовской Аравии
10:20, 25 апреля 2023
Роналду лишился второго шанса завоевать первый титул в Саудовской Аравии
Гол Роналду не помог "Аль-Насру" победить на старте Суперлиги Саудовской Аравии
11:38, 23 августа 2024
Гол Роналду не помог "Аль-Насру" победить на старте Суперлиги Саудовской Аравии
Криштиану Роналду оказался не самым дорогим футболистом чемпионата Саудовской Аравии
14:26, 16 декабря 2023
Криштиану Роналду оказался не самым дорогим футболистом чемпионата Саудовской Аравии
