Спорт

Экс‑вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" погиб в страшном ДТП

Фото: X/FC Red Bull Salzburg, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 23:22 Фото: X/FC Red Bull Salzburg
Бывший голкипер Александр Маннингер погиб в возрасте 48 лет в результате ДТП в Австрии. Его автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в районе Нуссдорф-ам-Хаунсберг, после чего машину протащило несколько метров, передает Zakon.kz.

Как пишет издание TuttoMercatoWeb, авария произошла 16 апреля 2026 года около 8:40 на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Нусдорф-ам-Хаунсберг (коммуна в Австрии).

По данным полиции, автомобиль 48-летнего экс‑голкипера выехал на переезд прямо перед приближающимся составом. Поезд протащил машину несколько метров. Машинист и около 25 пассажиров не пострадали.

Спасатели оперативно прибыли на место и пытались реанимировать бывшего футболиста, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, Маннингер находился в машине один, водитель поезда и пассажиры не пострадали, обстоятельства аварии выясняются.

Причины аварии выясняются: для расследования привлечен эксперт, который проверит работу сигнальной системы на переезде.

Маннингер провел долгую карьеру на высшем уровне и выступал за ряд топ-клубов Европы. В конце 1990-х он стал первым австрийцем в истории "Арсенала" и в сезоне-1997/98 выиграл с командой чемпионат Англии и Кубок страны.

Позже он играл в Италии за "Фиорентину", "Торино", "Болонью", "Сиену" и "Ювентус", а также провёл период в Германии – в "Аугсбурге". В общей сложности за сборную Австрии он сыграл 33 матча в период с 1999-го по 2009 год.

Ранее сообщалось, что умер легендарный казахстанский футболист и тренер Марат Есмуратов.

Канат Болысбек
Пассажир погиб в страшном ДТП в Алматы
07:00, 14 апреля 2025
Пассажир погиб в страшном ДТП в Алматы
Экс-футболист погиб в результате ДТП в Жетысуской области
Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции
