Украинский "Шахтер" в четвертый раз сыграет в полуфинале еврокубков

Прошедшей ночью определились все участники полуфинала Лиги конференций УЕФА, одним из которых стал донецкий "Шахтер". Для горняцкого коллектива это четвертый полуфинал за всю их историю выступления на еврокубковой арене, сообщает Zakon.kz.

Для своей цели в 1/4 финала нынешнего сезона Лиги конференций УЕФА команда Арды Турана переиграла голландский АЗ по сумме двух матчей (3:0, 2:2).

Тем самым обладатель Кубка УЕФА 2009 года в ближайший месяц постарается добраться до вершины третьего по значимости клубного турнира Европы.

И первым барьером здесь будет английский "Кристал Пэлас", который выбил из турнира "Фиорентину" (Италия).

В другом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сразятся испанская "Райо Вальекано" и французский "Страсбур".

Первые поединки в этих парах запланированы на 30 апреля, а ответные пройдут 7 мая.

А днем ранее "Арсенал" сотворил историю, которая не покорялась клубу за последние 140 лет.