"Арсенал" второй год подряд пробивается в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: Instagram/arsenal
Минувшей ночью лондонский "Арсенал" по сумме двух матчей сумел обыграть португальский "Спортинг" (1:0, 0:0) и за выход в финал Лиги чемпионов УЕФА сыграет с мадридским "Атлетико", сообщает Zakon.kz.
Благодаря успеху над лиссабонским коллективом "канониры" во второй раз подряд в своей истории сумели преодолеть четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов.
В ответной игре в Лондоне хозяева поля сыграли вничью со "Спортингом" – 0:0. А неделю назад команда Микеля Артеты была сильнее португальской дружины на выезде – 1:0.
"Это очень важный момент. Войти в число четырех сильнейших клубов Европы – это отличная работа. Я очень рад за своих подопечных. Пробились во второй раз подряд в полуфинал ЛЧ, сделали то, что нам ни разу не удавалось сделать за 140 лет". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета
В следующем раунде турнира "пушкарей" ждет противостояние с мадридским "Атлетико".
Таким образом, сбылись предсказания наставника "Арсенала", который ранее попросил фанатов не переживать за исход матча со "Спортингом".
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript