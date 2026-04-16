#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Спорт

"Арсенал" второй год подряд пробивается в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол Лига Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:51 Фото: Instagram/arsenal
Минувшей ночью лондонский "Арсенал" по сумме двух матчей сумел обыграть португальский "Спортинг" (1:0, 0:0) и за выход в финал Лиги чемпионов УЕФА сыграет с мадридским "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Благодаря успеху над лиссабонским коллективом "канониры" во второй раз подряд в своей истории сумели преодолеть четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов.

В ответной игре в Лондоне хозяева поля сыграли вничью со "Спортингом" – 0:0. А неделю назад команда Микеля Артеты была сильнее португальской дружины на выезде – 1:0.

"Это очень важный момент. Войти в число четырех сильнейших клубов Европы – это отличная работа. Я очень рад за своих подопечных. Пробились во второй раз подряд в полуфинал ЛЧ, сделали то, что нам ни разу не удавалось сделать за 140 лет". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

В следующем раунде турнира "пушкарей" ждет противостояние с мадридским "Атлетико".

Таким образом, сбылись предсказания наставника "Арсенала", который ранее попросил фанатов не переживать за исход матча со "Спортингом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Хавертц на последних секундах вырвал победу "Арсеналу" над "Спортингом"
10:46, 08 апреля 2026
"Интер" и "Арсенал" ворвались в полуфинал Лиги чемпионов
02:05, 17 апреля 2025
"ПСЖ" vs."Арсенал": итоги первого полуфинала Лиги чемпионов
06:55, 30 апреля 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: