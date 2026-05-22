"Реал" и "Ман Сити" в один день расстались с главными тренерами

22 мая два гранда мирового футбола, мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити", с разницей в один час объявили о разрыве контракта со своими наставниками – Альвара Арбелоа и Хосепом Гвардиолой, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Испанский специалист и рулевой "сливочных" Альваро Арбелоа добровольно покидает свой пост, где он находился недолгое время.

"Ухожу из команды с огромной благодарностью, потому что игроки сделали меня лучше и помогли мне наслаждаться каждым днем. Не останусь в составе нового тренерского штаба клуба, у Моуринью есть своя фантастическая команда, его окружают хорошие специалисты. Если он придет, он сделает это со своими людьми, как и должно быть. Поэтому нет никакой вероятности, чтобы я остался с ним". Альваро Арбелоа

Арбелоа пришел на должность тренера мадридской дружины в январе этого года, заменив своего соотечественника Хаби Алонсо.

Сразу после этого новость поступила из Англии, где Хосеп Гвардиола выступил с заявлением о своем уходе из "Манчестер Сити".

Гвардиола руководил "горожанами" последние 10 лет, за это время команда завоевала 20 трофеев. Они шесть раз выиграли АПЛ, по три раза – Кубок и Суперкубок Англии, пять раз брали Кубок английской лиги.

Плюс стали победителями Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

