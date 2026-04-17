Рыбакина может заработать полтора миллиарда тенге за титул в Париже
В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос-2026" вырос на 9,53% по сравнению с предыдущим турниром и сейчас составляет 61,7 млн евро.
Prize money is up 9.53% compared with 2025.#RolandGarros pic.twitter.com/jw2vLzF84K— Roland-Garros (@rolandgarros) April 16, 2026
Казахстанские болельщики с нетерпением ждут начала главного грунтового чемпионата мира, где большие надежды в первую очередь связаны со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая стремится получить статус первого номера WTA.
Ну и не прочь она пополнить свой денежный счет, который в этом году на "Ролан Гаррос" будет рекордным.
В случае, если Елена заберет титул в Париже, ей вручат чек размером в 2,8 млн евро (1 557 164 000 тенге). Для сравнения: в 2025 году победительница данного турнира американка Кори Гауфф получила 2,55 млн евро.
Нельзя не сказать и про другие раунды французского чемпионата, где участников также ждут очень солидные суммы. Так, финал – 1,4 млн евро, полуфинал – 750 000 евро, 1/4 финала – 470 000 евро, четвертый круг – 285 000 евро, третий круг – 187 000 евро, второй круг – 130 000 евро, первый круг – 87 000 евро.
Не забыли организаторы и про игроков квалификационного этапа: финал – 48 000 евро, второй круг – 33 000 евро, первый круг – 24 000 евро.
15 апреля опубликован список заявок на "Ролан Гаррос-2026" с участием казахстанских теннисистов.