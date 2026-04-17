Рыбакина может заработать полтора миллиарда тенге за титул в Париже

Организаторы Открытого чемпионата Франции-2026 по теннису назвали сумму призового фонда предстоящих соревнований, которые стартуют 18 мая на кортах Парижа, сообщает Zakon.kz.

В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос-2026" вырос на 9,53% по сравнению с предыдущим турниром и сейчас составляет 61,7 млн евро.

Казахстанские болельщики с нетерпением ждут начала главного грунтового чемпионата мира, где большие надежды в первую очередь связаны со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая стремится получить статус первого номера WTA.

Ну и не прочь она пополнить свой денежный счет, который в этом году на "Ролан Гаррос" будет рекордным.

В случае, если Елена заберет титул в Париже, ей вручат чек размером в 2,8 млн евро (1 557 164 000 тенге). Для сравнения: в 2025 году победительница данного турнира американка Кори Гауфф получила 2,55 млн евро.

Нельзя не сказать и про другие раунды французского чемпионата, где участников также ждут очень солидные суммы. Так, финал – 1,4 млн евро, полуфинал – 750 000 евро, 1/4 финала – 470 000 евро, четвертый круг – 285 000 евро, третий круг – 187 000 евро, второй круг – 130 000 евро, первый круг – 87 000 евро.

Не забыли организаторы и про игроков квалификационного этапа: финал – 48 000 евро, второй круг – 33 000 евро, первый круг – 24 000 евро.

15 апреля опубликован список заявок на "Ролан Гаррос-2026" с участием казахстанских теннисистов.

