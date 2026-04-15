Опубликован список заявок на "Ролан Гаррос-2026" с участием казахстанцев

15 апреля объявлено о предварительном списке игроков, которые заявлены на главный турнир сезона Roland-Garros, который пройдет с 18 мая по 7 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Чуть больше чем через месяц звезды WTA и ATP начнут розыгрыш призов второго турнира из серии "Больших шлемов" сезона 2026 года.

В женском одиночном разряде титул будет защищать прошлогодняя победительница Кори Гауфф.

Несомненно, главной соперницей американки будет финалистка прошлого года и нынешняя первая ракетка мира Арина Соболенко.

В тройке кандидатов на трофей "Ролан Гаррос-2026" есть еще наша Елена Рыбакина, которая будет стремиться к редкому для себя двойному триумфу: после победы на Открытом чемпионате Австралии она захочет успеха и в Париже.

Нельзя также не упомянуть четырехкратную чемпионку французского чемпионата Игу Швёнтек. Полный список теннисисток, которые приедут в Париж, можно увидеть здесь.

В мужском одиночном разряде фанаты, скорее всего, будут ожидать очередного незабываемого финала в исполнении Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Учитывая их нынешнюю форму и подавляющее превосходство над остальными игроками, такой сценарий, безусловно, кажется вполне вероятным.

От Казахстана в мужской сетке французского чемпионата заявлены Александр Бублик и Александр Шевченко.

Наш лучший теннисист страны пока неважно проводит подготовку к "Ролан Гаррос", он вчера вылетел на старте турнира в Мюнхене, проиграв 166-й ракетке мира.