Спорт

Опубликован список заявок на "Ролан Гаррос-2026" с участием казахстанцев

Теннис Список РГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 18:02
15 апреля объявлено о предварительном списке игроков, которые заявлены на главный турнир сезона Roland-Garros, который пройдет с 18 мая по 7 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Чуть больше чем через месяц звезды WTA и ATP начнут розыгрыш призов второго турнира из серии "Больших шлемов" сезона 2026 года.

В женском одиночном разряде титул будет защищать прошлогодняя победительница Кори Гауфф.

Несомненно, главной соперницей американки будет финалистка прошлого года и нынешняя первая ракетка мира Арина Соболенко.

В тройке кандидатов на трофей "Ролан Гаррос-2026" есть еще наша Елена Рыбакина, которая будет стремиться к редкому для себя двойному триумфу: после победы на Открытом чемпионате Австралии она захочет успеха и в Париже.

Нельзя также не упомянуть четырехкратную чемпионку французского чемпионата Игу Швёнтек. Полный список теннисисток, которые приедут в Париж, можно увидеть здесь.

В мужском одиночном разряде фанаты, скорее всего, будут ожидать очередного незабываемого финала в исполнении Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Учитывая их нынешнюю форму и подавляющее превосходство над остальными игроками, такой сценарий, безусловно, кажется вполне вероятным.

От Казахстана в мужской сетке французского чемпионата заявлены Александр Бублик и Александр Шевченко.

Наш лучший теннисист страны пока неважно проводит подготовку к "Ролан Гаррос", он вчера вылетел на старте турнира в Мюнхене, проиграв 166-й ракетке мира.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Объявлен список казахстанских теннисистов на "Ролан Гаррос-2023"
17:54, 15 мая 2023
Объявлен список казахстанских теннисистов на "Ролан Гаррос-2023"
"От Парижа до Алматы": Ролан Гаррос приходит в Казахстан
11:46, 15 августа 2024
"От Парижа до Алматы": Ролан Гаррос приходит в Казахстан
Путинцева и Данилина вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос – 2025"
00:34, 28 мая 2025
Путинцева и Данилина вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос – 2025"
Последние
Популярные
Читайте также
Легионер "Кызылжара" вызвал восхищение в России
17:47, Сегодня
Легионер "Кызылжара" вызвал восхищение в России
Исчезновение документов: стала известна причина многолетней задолженности в волейболе
17:32, Сегодня
Исчезновение документов: стала известна причина многолетней задолженности в волейболе
У арбитров VAR нет отдельных повторов: глава судейского корпуса встретился со СМИ
17:07, Сегодня
У арбитров VAR нет отдельных повторов: глава судейского корпуса встретился со СМИ
Стала известна причина ухода из руководства федерации легенды казахстанского волейбола
16:50, Сегодня
Стала известна причина ухода из руководства федерации легенды казахстанского волейбола
