Главная соперница Рыбакиной с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026"

В эти минуты на кортах Парижа идут поединки второго игрового дня Открытого чемпионата Франции по теннису. К этому моменту закончился стартовый матч главной фаворитки турнира в женском одиночном разряде Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира из Беларуси на старте французского чемпионата не имела особых проблем в противостоянии с испанкой Джессикой Бусас Манейро, переиграв ее за 1 час и 16 минут – 6:4, 6:2.

Во втором круге "Ролан Гаррос-2026" Соболенко сыграет с победителем встречи Линда Фрухвиртова (Чехия) – Эльза Жакемо (Франция).

Отметим, что Арина является самой главной оппоненткой нашей Елены Рыбакиной за титул данных соревнований, так как обе получили первые номера посева от организаторов.

Что касается второй ракетки нынешнего турнира в Париже, то казахстанка свой матч первого круга успешно преодолела еще вчера, выиграв у словенки Вероники Эрьявец.

Также накануне стартовую победу одержала другая наша теннисистка – Юлия Путинцева.

Примерно через час на французские корты выйдет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.