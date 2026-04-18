Спорт

Есть пятая медаль: Аруна Жангельдина принесла Казахстану "бронзу" ЧА

Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль чемпионата Азии по дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 18:05 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по дзюдо Аруна Жангельдина одержала победу в схватке за третье место на чемпионате Азии в Ордосе (Китай). Казахстанка, выступающая в весе до 78 кг, боролась за медаль с Ван Цзеси (Тайбэй), сообщает Zakon.kz.

Основное время завершилось без набранных баллов. Затем соперница получила третье предупреждение, что сделало Жангельдину победительницей схватки.

Таким образом, Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль ЧА.

Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал "золото". Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Айдар Арапов (до 90 кг) финишировали на третьей строчке.


Елена Беляева
