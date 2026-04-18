Есть пятая медаль: Аруна Жангельдина принесла Казахстану "бронзу" ЧА

Представительница команды Казахстана по дзюдо Аруна Жангельдина одержала победу в схватке за третье место на чемпионате Азии в Ордосе (Китай). Казахстанка, выступающая в весе до 78 кг, боролась за медаль с Ван Цзеси (Тайбэй), сообщает Zakon.kz.

Основное время завершилось без набранных баллов. Затем соперница получила третье предупреждение, что сделало Жангельдину победительницей схватки. Таким образом, Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль ЧА. Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) ранее завоевал "золото". Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Айдар Арапов (до 90 кг) финишировали на третьей строчке.



