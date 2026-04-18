Спорт

"Кайрат" обыграл "Каспий" и укрепился на вершине КПЛ-2026

Фото: Instagram/f.c.kairat
18 апреля стартовали матчи шестого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где лидер турнирной таблицы "Кайрат" в Алматы переиграл аутсайдера нынешнего сезона "Каспий"из Актау со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны изначально выходил на поле в качестве фаворита и оправдал надежды своих фанатов. Однако гости упорно сопротивлялись, что "Кайрат" никак не мог найти ключи к воротам актауского коллектива в первые 45 минут.

И только во втором тайме защита "Каспия" дрогнула, что привело к двум голам в исполнении "желто-черных".

Сначала на 55-й минуте отличился бразилец Эдмильсон, а за восемь минут до финального свистка точку поставил португалец Жоржиньо.

В итоге "Кайрат" набрал 14 очков и по-прежнему стоит на первой строчке таблицы чемпионата Казахстана.

В центральном матче шестого тура "Елимай" на нейтральном поле сыграл вничью с "Астаной" (2:2). "Иртыш" дома проиграл "Жетысу" – 1:2. Остальные поединки текущего тура пройдут 19 апреля.

А на днях депутат бельгийского парламента пришел на заседание с шарфом "Баварии".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
