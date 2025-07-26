"Кайрат" обыграл "Тобол" на выезде в матче КПЛ-2025
Чемпион страны встречался с одним из главных конкурентов на победу в КПЛ-2025 и одержал очень важную гостевую победу со счетом 3:1.
Счет в этой встрече был открыт только на исходе первого тайма, когда отличился форвард алматинского коллектива Жоржиньо.
После перерыва гости увеличили преимущество усилиями Валерия Громыко. За 14 минут до финального свистка интригу в матче возродил игрок "Тобола" Ахмед Эль Мессауди, который точно реализовал пенальти.
Однако вышедший на замену форвард "Кайрата" Рикардиньо вскоре закрыл все вопросы о победителе этой игры, забив третий гол алматинской дружины.
Благодаря победе над конкурентом в чемпионской гонке "Кайрат" вернулся почти на первое место в турнирной таблице КПЛ-2025, набрав 40 очков.
Такое же количество баллов имеет "Астана", но столичные футболисты опережают команду Рафаэля Уразбахтина по дополнительным показателям.
Стоит отметить, что "Кайрат" приехал в Костанай после выездного поражения в Финляндии от КуПСа (0:2) в рамках Лиги чемпионов УЕФА.