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Спорт

"Кайрат" обыграл "Тобол" на выезде в матче КПЛ-2025

Футбол Победа Тобол, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 20:32 Фото: Instagram/f.c.kairat
25 июля стартовали поединки 18-го тура Казахстанской Премьер-лиги по футболу, где центральный матч прошел спустя сутки в Костанае между "Тоболом" и алматинским "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны встречался с одним из главных конкурентов на победу в КПЛ-2025 и одержал очень важную гостевую победу со счетом 3:1.

Счет в этой встрече был открыт только на исходе первого тайма, когда отличился форвард алматинского коллектива Жоржиньо.

После перерыва гости увеличили преимущество усилиями Валерия Громыко. За 14 минут до финального свистка интригу в матче возродил игрок "Тобола" Ахмед Эль Мессауди, который точно реализовал пенальти.

Однако вышедший на замену форвард "Кайрата" Рикардиньо вскоре закрыл все вопросы о победителе этой игры, забив третий гол алматинской дружины.

Благодаря победе над конкурентом в чемпионской гонке "Кайрат" вернулся почти на первое место в турнирной таблице КПЛ-2025, набрав 40 очков.

Такое же количество баллов имеет "Астана", но столичные футболисты опережают команду Рафаэля Уразбахтина по дополнительным показателям.

Стоит отметить, что "Кайрат" приехал в Костанай после выездного поражения в Финляндии от КуПСа (0:2) в рамках Лиги чемпионов УЕФА.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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