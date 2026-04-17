Почему депутату разрешили прийти в бельгийский парламент с шарфом "Баварии"

16 апреля на заседании бельгийского парламента один из депутатов появился с шарфом немецкого футбольного клуба "Бавария", который днем ранее обыграл мадридский "Реал" на пути к полуфиналу Лигу чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

На самом деле это не шутка и не розыгрыш, а реальная история. Этим смельчаком оказался 78-летний Пьер Компани, представитель партии Les Engagés, который пришел на заседание Палаты представителей Бельгии в шарфе мюнхенского клуба.

Конечно же, все спросят, почему ему разрешили появиться в государственном здании с фанатской атрибутикой.

Отцу главного тренера "Баварии" Венсана Компани никто не стал запрещать присутствовать на заседании парламента с шарфом.

Пьер Компани подобным образом хотел выразить свою гордость за успехи сына в тренерской карьере.

А гордиться есть чем: его 40-летний сын со своей командой дважды обыграл легендарный мадридский "Реал" на пути к полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА (4:3, 2:1).

Теперь в следующем раунде "Бавария" померится силами с действующим победителем турнира – ПСЖ.

Однако в первом матче на "Парк де Пренс" Компани-младший будет находиться на скамейке с болельщиками.