Спустя четыре года у Казахстана появилось "золото" ЧА-2026 по дзюдо

17 апреля на чемпионате Азии по дзюдо, который в эти дни проходит в китайском Ордосе, в копилку сборной Казахстана поступили сразу три награды, одна из которых – высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта (МТС) РК, Адилет Алмат в весе до 81 кг победил в финале бронзового призера парижской Олимпиады Сомона Махмадбекова из Таджикистана.

В последний раз чемпионом Азии от Казахстана в 2022 году становился Данияр Шамшаев.

Ну а первую медаль для нас во второй соревновательный день нынешнего азиатского турнира принесла Эсмигуль Куюлова (63кг). В поединке за "бронзу" казахстанка одержала досрочную победу над Ян Пей-Чун (Китайский Тайбэй). Соперница не смогла продолжить схватку ввиду травмы, полученной во время встречи.

Эсмигуль уже второй раз становится бронзовым призером данного турнира, в прошлом году она заняла третье место в Бангкоке (Таиланд), плюс поднялась на третью ступень пьедестала почета на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) в 2023 году.

Фото: telegram/DRSQazaqstan

Еще одну медаль бронзового качества принес сегодня казахстанской сборной Абылайхан Жубаназар, который в схватке за третье место в весовой категории до 81 кг победил Гаджимурада Омарова (ОАЭ).

ЧА-2026 завершится 19 апреля, где у нас есть еще шансы на другие призы.

