#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
471.46
555.38
6.18
Спорт

Спустя четыре года у Казахстана появилось "золото" ЧА-2026 по дзюдо

Дзюдо Бронза ЧА-2026, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 15:08 Фото: telegram/DRSQazaqstan
17 апреля на чемпионате Азии по дзюдо, который в эти дни проходит в китайском Ордосе, в копилку сборной Казахстана поступили сразу три награды, одна из которых – высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта (МТС) РК, Адилет Алмат в весе до 81 кг победил в финале бронзового призера парижской Олимпиады Сомона Махмадбекова из Таджикистана.

В последний раз чемпионом Азии от Казахстана в 2022 году становился Данияр Шамшаев.

Ну а первую медаль для нас во второй соревновательный день нынешнего азиатского турнира принесла Эсмигуль Куюлова (63кг). В поединке за "бронзу" казахстанка одержала досрочную победу над Ян Пей-Чун (Китайский Тайбэй). Соперница не смогла продолжить схватку ввиду травмы, полученной во время встречи.

Эсмигуль уже второй раз становится бронзовым призером данного турнира, в прошлом году она заняла третье место в Бангкоке (Таиланд), плюс поднялась на третью ступень пьедестала почета на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) в 2023 году.

Фото: telegram/DRSQazaqstan

Еще одну медаль бронзового качества принес сегодня казахстанской сборной Абылайхан Жубаназар, который в схватке за третье место в весовой категории до 81 кг победил Гаджимурада Омарова (ОАЭ).

ЧА-2026 завершится 19 апреля, где у нас есть еще шансы на другие призы.

Тем временем не утихают страсти вокруг поражение мадридского "Реала" от мюнхенской "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: