Спорт

Сильный результат: Казахстан взял 14 наград на ЧА по борьбе во Вьетнаме

Фото: olympic.kz
В Дананге (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди юношей. Сборная Казахстана завоевала на турнире 14 медалей. В активе наших борцов три "золота", четыре "серебра" и семь "бронз", сообщает Zakon.kz.

Вольная борьба

Адилет Рысбай (до 71 кг) стал победителем соревнований. Мардан Орынбасаров (до 60 кг) завоевал серебряную медаль.

Сабыржан Рахатов (до 51 кг), Темиргали Мурат (до 55 кг), Адильбек Ерболатов (до 80 кг) и Нурислам Айтуган (до 92 кг) стали бронзовыми призерами.

Греко-римская борьба

Куанышбек Жанажол (до 51 кг) и Мирас Махамбет (до 65 кг) завершили ЧА с "золотом".

Арыстан Темиргали (до 110 кг) показал второй результат.

Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг) заняли третье место.

Женская борьба

Вторыми на турнире стали Инжу Баккожа (до 46 кг) и Арайлым Копжасар (до 53 кг). Аянат Мейнамбай (до 49 кг) поднялась на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что казахстанский гимнаст вошел в число лучших на этапе Кубка вызова в Словении.

