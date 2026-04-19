Спорт

Казахстанский шпажист сенсационно вышел в финал турнира в Будапеште

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 23:15 Фото: olympic.kz
Казахстанец Ерлик Сертай поборется за выход в финал Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале шпажист оказался сильнее Якоба Юрки из Чехии. Поединок завершился со счетом 15:9, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе НОК РК рассказали, что по ходу турнира казахстанец выиграл у венгра Гергея Шиклоши, который занимает второе место в мировом рейтинге.

Затем Сертай в полуфинале одержал победу над Яном Хаури из сборной Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 15:12.

В решающем поединке за "золоту" Ерлику будет противостоять Давид Надь из Венгрии.

Ранее сообщалось, что казахстанская сборная вышла на старт Гран-при в Венгрии.

Казахстанская сборная вышла на старт Гран-при в Венгрии
Казахстан в драматичном полуфинале проиграл Японии на ЧМ-2025 по фехтованию
Казахстанец дошел до 1/8 финала ЧМ по фехтованию в Грузии
Али Алиев прокомментировал сенсационную победу "Жениса" над "Актобе" в КПЛ
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после шестого тура
Самородов и Кенжебек не сумели помочь "Ахмату" победить "Спартак" в РПЛ
Неожиданной развязкой завершился матч "Кайсар" - "Алтай" в КПЛ
