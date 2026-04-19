Казахстанский шпажист сенсационно вышел в финал турнира в Будапеште

Казахстанец Ерлик Сертай поборется за выход в финал Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале шпажист оказался сильнее Якоба Юрки из Чехии. Поединок завершился со счетом 15:9, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе НОК РК рассказали, что по ходу турнира казахстанец выиграл у венгра Гергея Шиклоши, который занимает второе место в мировом рейтинге.

Затем Сертай в полуфинале одержал победу над Яном Хаури из сборной Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 15:12.

В решающем поединке за "золоту" Ерлику будет противостоять Давид Надь из Венгрии.

Ранее сообщалось, что казахстанская сборная вышла на старт Гран-при в Венгрии.