Казахстанская сборная вышла на старт Гран-при в Венгрии

Фото: olympic.kz

В Будапеште (Венгрия) стартовал турнир по фехтованию на шпаге серии Гран-при. Сборную Казахстана на престижном турнире представляют 15 шпажистов, сообщает Zakon.kz.

В состав вошли Эльмир Алимжанов, Никита Жулинский, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов, Ерлик Сертай, Богдан Лукин, Ансар Касен, Михаил Кузьмин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Георгий Тинников, София Николайчук, Владислава Андреева, Виктория Кайдарова, Ляззат Карипова. Как рассказали в пресс-службе НОК РК, Гран-при продлится до 19 апреля. Ранее сообщалось, что казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае.



