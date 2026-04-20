"Не смогла ее остановить": соперница Рыбакиной выступила после поражения в финале турнира в Германии

12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова прокомментировала проигрыш от казахстанки Елены Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первую очередь она поздравила победительницу. "Сначала хочу поздравить Елену – ты показала отличную игру, поздравляю тебя и твою команду. Я старалась тебя остановить, но ты так сильно стремилась к этому Porsche во второй раз, что мне пришлось действительно нелегко (улыбается). Поздравляю тебя с заслуженной победой. Также хочу поблагодарить свою команду – у нас получилась хорошая неделя. Рядом с вами я чувствовала себя как дома. Отдельное спасибо всем зрителям, которые приходили и поддерживали нас с первого до последнего раунда. Это была по-настоящему замечательная неделя", – высказалась Мухова на корте. Путь Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте: 1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4.

1/4 финала: Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

1/2 финала: Мирра Андреева (Россия) – 7:5, 6:1.

Финал: Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:1. Ранее сообщалось, что Рыбакина обошла Соболенко и стала первой в чемпионской гонке WTA.

