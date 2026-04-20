Спорт

"Не смогла ее остановить": соперница Рыбакиной выступила после поражения в финале турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 08:55 Фото: Instagram/lenarybakina/wikipedia
12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова прокомментировала проигрыш от казахстанки Елены Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первую очередь она поздравила победительницу.

"Сначала хочу поздравить Елену – ты показала отличную игру, поздравляю тебя и твою команду. Я старалась тебя остановить, но ты так сильно стремилась к этому Porsche во второй раз, что мне пришлось действительно нелегко (улыбается). Поздравляю тебя с заслуженной победой. Также хочу поблагодарить свою команду – у нас получилась хорошая неделя. Рядом с вами я чувствовала себя как дома. Отдельное спасибо всем зрителям, которые приходили и поддерживали нас с первого до последнего раунда. Это была по-настоящему замечательная неделя", – высказалась Мухова на корте.

Путь Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте:

  • 1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4.
  • 1/4 финала: Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).
  • 1/2 финала: Мирра Андреева (Россия) – 7:5, 6:1.
  • Финал: Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:1.

Ранее сообщалось, что Рыбакина обошла Соболенко и стала первой в чемпионской гонке WTA.

Аксинья Титова
Читайте также
Рыбакина прокомментировала триумфальную победу на турнире в Германии
04:30, 20 апреля 2026
Рыбакина прокомментировала триумфальную победу на турнире в Германии
Рыбакина триумфально обыграла соперницу в битве за полуфинал турнира в Штутгарте
03:20, 18 апреля 2026
Рыбакина триумфально обыграла соперницу в битве за полуфинал турнира в Штутгарте
Рыбакина поблагодарила Брисбен после неожиданного поражения сопернице из Чехии
03:13, 11 января 2026
Рыбакина поблагодарила Брисбен после неожиданного поражения сопернице из Чехии
Последние
Популярные
Читайте также
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
10:06, Сегодня
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
09:37, Сегодня
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
Как выглядит турнирная таблица юношеского чемпионата мира по хоккею с участием Казахстана
09:24, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица юношеского чемпионата мира по хоккею с участием Казахстана
Казахстанские боксёрши без боя стали призёрами первого этапа Кубка мира в Бразилии
09:11, Сегодня
Казахстанские боксёрши без боя стали призёрами первого этапа Кубка мира в Бразилии
