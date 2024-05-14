Казахстанские теннисисты попали в ТОП-100 мировых рейтингов среди юниоров

Казахстанские теннисисты в очередной раз улучшили свои позиции в мировых юниорских рейтингах по версии ITF (Международная федерация тенниса), TE ("Теннис Европы") и ATF (Азиатская теннисная федерация), сообщает Zakon.kz.

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В обновленном рейтинге ITF Juniors среди игроков до 18 лет Амир Омарханов занимает высокое 14-е место, Даниал Рахматуллаев – 73-й. У девушек Соня Жиенбаева расположилась на 29-й строчке, а Асылжан Арыстанбекова замыкает ТОП-40.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Родион Трайгель идет на 28-й строчке, Роберт Каминский – 33-й, Ансар Ниеткалиев – 81-й, Ахмади Маханов – 83-й, у девочек Линара Булешева поднялась на 60-е место, а Руслана Русланова 95-я.

В рейтинге ATF среди игроков до 16 лет на первом месте у девушек идет Аиша Сайран, вторую позицию занимает Аделина Маманфина.

Ранее сборная Казахстана (девушки до 16 лет) досрочно вышла в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира.