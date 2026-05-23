Спорт

"Кайрат" и "Кайсар" не смогли определить победителя в матче КПЛ-2026

Футбол Ничья Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 20:25 Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"
За последний месяц в рамках игр 11-го тура казахстанской Премьер-лиги футбольные клубы "Кайрат" и "Кайсар" сыграли между собой три раза, один из которых завершился несколько минут назад на Центральном стадионе, сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны, несмотря на преимущество родных стен и поддержку фанатов, не смог обыграть кызылординский коллектив, который сел в глухую оборону и довел поединок до нулевой ничьей.

Несмотря на исход этой встречи, алматинская дружина по-прежнему находится на вершине турнирной таблицы с активом в 26 баллов.

Ранее команда Рафаэля Уразбахтина проиграла "степным волкам" в Кубке Казахстана, а затем обыграла их в рамках перенесенной игры КПЛ-2026.

Матчи 11-го тура КПЛ-2026 были открыты еще 22 мая, когда состоялись три игры: "Алтай" – "Окжетпес" – 0:1, "Астана" – "Улытау" – 3:0, "Каспий" – "Иртыш" – 2:2.

Плюс сегодня "Жетысу" и "Атырау" в Талдыкоргане не смогли забить друг другу, а "Елимай" дома был сильнее "Жениса" со счетом 2:1.

В эти минуты идет предпоследний матч 11-го тура, где "Актобе" принимает "Кызылжар", пока там 0:0. А заключительная игра дня пройдет в Костанае между "Тобылом" и "Ордабасы".

Между тем накануне "Манчестер Юнайтед" объявил нового главного тренера на предстоящие два сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
