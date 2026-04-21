Спорт

Поздравить "Реал Сосьедад" с титулом Кубка Испании пришли 100 000 фанатов

Футбол Празднование Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 13:03
20 апреля 100 000 болельщиков вышли на улицы Сан-Себастьяна, чтобы поздравить и приветствовать свою родную команду "Реал Сосьедад" после ее победы в финале Кубке Испании. Это почти больше половины населения города, в котором живут 190 000 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Mundo Deportivo, футбольный праздник стартовал у здания ратуши в центре города, где двухэтажный автобус с открытым верхом доставил игроков "Реал Сосьедад" с трофеем к стадиону "Аноэта".

Одной из звезд этого парада стал главный тренер "бело-голубых" – итальянец Пеллегрино Матараццо, который выдал речь на баскском языке перед многочисленной армией фанатов.

"Мы чемпионы, попробую сказать это на баскском, прошу прощения за возможные ошибки. Какое прекрасное начало этого пути, который мы проходим вместе. Чувствую, что это только начало, с вашей помощью игроки смогут добиться многих великих дел. Благодарим за вашу невероятную поддержку, вашу страсть и глубокую любовь, которую испытываете к этому клубу. Вы показали мне, что такое "Сосьедад" с первого же дня. Большое спасибо, вперед, "Реал".Главный тренер "Реал Сосьедад" Пеллегрино Матараццо

Всем торжеством руководили ветераны команды – Микель Ойярсабаль и Ариц Элустондо, которые брали Кубок еще пять лет назад.

Как известно, в прошедшие выходные "Реал Сосьедад" в финале Кубка Испании обыграл "Атлетико" (2:2, 4:3 пенальти).

Плюс к этому команда Пеллегрино Матараццо в этом сезоне стремится попасть в еврокубки от своей страны.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
