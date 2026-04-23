"Реал Сосьедад" после триумфа в Кубке Испании курьезно проиграл дома "Хетафе"

В рамках игр 33-го тура испанского футбольного чемпионата "Реал Сосьедад" принимал у себя дома "Хетафе". Гости добились минимального успеха со счетом 1:0, при этом не сделав ни одного удара в створ ворот хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

Спасителем "городских" стал защитник "бело-голубых" – Хон Горрочатеги, автогол которого в середине первого тайма принес столь нужную победу гостям.

Тем самым "Хетафе" впервые в своей истории выиграл в Ла Лиге, не нанеся ни одного удара по воротам соперника.

0- Getafe have won a LaLiga match without a single shot on target for the first time in their history (252 wins in 792 matches). Papá. pic.twitter.com/SWb2pCqvLO — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2026

Если посмотреть на статистику матча, то "темно-синие" за 90 минут направили в сторону ворот "Реал Сосьедада" пять ударов, но ни один из них не долетел.

А хозяева пробили 13 раз по воротам соперника, четырех из которых пришлись в створ.

Обе команды сейчас сражаются за место в еврокубках, "Хетафе" занимает шестое место (44 очка) в турнирной таблице, а "Реал Сосьедад" стоит на две ступеньки ниже (42).

19 апреля подопечные Пеллегрино Матараццо выиграли Кубок Испании, одолев в решающем поединке мадридский "Атлетико".