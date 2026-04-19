"Реал Сосьедад" победил полуфиналиста Лиги чемпионов и забрал Кубок Испании

В Испании прошел финальный футбольный поединок на Кубок страны, где "Реал Сосьедад" сенсационно обыграл мадридский "Атлетико" в серии пенальти и завоевал трофей, сообщает Zakon.kz.

Решающая битва за Кубок Испании состоялась в Севилье на арене "Ла Картуха", где футболисты "Сосьедада" в присутствии короля Испании сумели победить "Атлетико" (2:2 основное время, 4:3 по пенальти).

Игрок "Сосьедада" Андер Барренечеа открыл счет уже на первой минуте встречи. Вскоре Адемола Лукман восстановил равновесие.

На исходе первого тайма Микель Ойарсабаль снова вывел "Реал" вперед, реализовав пенальти.

Во второй половине матча Хулиан Альварес снова сравнял результат. Игра перешла в экстра-таймы, где команды не забили.

А в серии пенальти удачливым оказался "Сосьедад", где их голкипер Унаи Марреро отразил удары Александра Серлота и Хулиана Альвареса.

Тем самым "матрасники" потеряли шанс выиграть трофей, которого не могут достигнуть с 2021 года, когда стали чемпионами Испании.

"Сказать особо нечего, просто стараюсь поддержать игроков, они знают, что приложили огромные усилия, показав очень хорошую игру во втором тайме и в дополнительное время. Исход матча можно было решить и за 90 минут. Шансы забить были у Баэны, у Джонни, они не попали в створ, это были хорошие моменты, но у "Сосьедада" реализация была на должном уровне, а у нас нет". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Что касается игроков "Реал Сосьедада", то они выиграли седьмой трофей в своей истории и четвертый раз Кубок Испании.

"Тяжело объяснить, это плод упорного труда и самоотдачи. Весь персонал, игроки и болельщики, чья поддержка была огромной, это было незабываемое путешествие, чувствую, что это только начало. Было важно контролировать игру, не рисковать и проводить контратаки. Также нам нужно было обороняться. Команда проявила характер, мы должны продолжать в том же духе, осталось семь матчей и хотим большего". Главный тренер "Сосьедад" Пеллегрино Матараццо

До этого коллектив из Сан-Себастьяна брал данный престижный трофей в 1909, 1987 и 2020 годах. Плюс они становились победителями Ла Лиги в 1981 и 1982 годах, а таже удостаивались Суперкубка страны (1982).

Пока "Реал Себастьян" празднует титул


