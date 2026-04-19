#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
469.52
553.75
6.15
Спорт

"Реал Сосьедад" победил полуфиналиста Лиги чемпионов и забрал Кубок Испании

Футбол Кубок Испании, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 11:54 Фото: Instagram/realsociedad
В Испании прошел финальный футбольный поединок на Кубок страны, где "Реал Сосьедад" сенсационно обыграл мадридский "Атлетико" в серии пенальти и завоевал трофей, сообщает Zakon.kz.

Решающая битва за Кубок Испании состоялась в Севилье на арене "Ла Картуха", где футболисты "Сосьедада" в присутствии короля Испании сумели победить "Атлетико" (2:2 основное время, 4:3 по пенальти).

Игрок "Сосьедада" Андер Барренечеа открыл счет уже на первой минуте встречи. Вскоре Адемола Лукман восстановил равновесие.

На исходе первого тайма Микель Ойарсабаль снова вывел "Реал" вперед, реализовав пенальти.

Во второй половине матча Хулиан Альварес снова сравнял результат. Игра перешла в экстра-таймы, где команды не забили.

А в серии пенальти удачливым оказался "Сосьедад", где их голкипер Унаи Марреро отразил удары Александра Серлота и Хулиана Альвареса.

Тем самым "матрасники" потеряли шанс выиграть трофей, которого не могут достигнуть с 2021 года, когда стали чемпионами Испании.

"Сказать особо нечего, просто стараюсь поддержать игроков, они знают, что приложили огромные усилия, показав очень хорошую игру во втором тайме и в дополнительное время. Исход матча можно было решить и за 90 минут. Шансы забить были у Баэны, у Джонни, они не попали в створ, это были хорошие моменты, но у "Сосьедада" реализация была на должном уровне, а у нас нет".Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Что касается игроков "Реал Сосьедада", то они выиграли седьмой трофей в своей истории и четвертый раз Кубок Испании.

"Тяжело объяснить, это плод упорного труда и самоотдачи. Весь персонал, игроки и болельщики, чья поддержка была огромной, это было незабываемое путешествие, чувствую, что это только начало. Было важно контролировать игру, не рисковать и проводить контратаки. Также нам нужно было обороняться. Команда проявила характер, мы должны продолжать в том же духе, осталось семь матчей и хотим большего".Главный тренер "Сосьедад" Пеллегрино Матараццо

До этого коллектив из Сан-Себастьяна брал данный престижный трофей в 1909, 1987 и 2020 годах. Плюс они становились победителями Ла Лиги в 1981 и 1982 годах, а таже удостаивались Суперкубка страны (1982).

Пока "Реал Себастьян" празднует титул, в бельгийском парламенте один из депутатов пришел на заседание с шарфом "Баварии".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Реал" добился победы в полуфинале Кубка Испании
06:54, 27 февраля 2025
Результаты двух матчей Лиги чемпионов: "ПСЖ" – "Реал Сосьедад" и "Бавария" – "Лацио"
08:15, 15 февраля 2024
"Реал" и "Барселона" четвертый раз подряд разыграют Суперкубок Испании
10:01, 09 января 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина поделилась настроем на финал "пятисотника" в Штутгарте
12:20, Сегодня
Сможет ли Рыбакина забрать второй Porshe: прогноз на финал WTA 500 в Штутгарте
11:57, Сегодня
Казахстан в упорном поединке одолел ОАЭ и вышел в финал ЧА по дзюдо в Китае
11:24, Сегодня
Появилось полное видео поражения Айтмухана в схватке со Снайдером за титул лиги RAF
10:41, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: