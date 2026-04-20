Легенда "Челси" Лэмпард признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе
47-летний Лэмпард удостоился подобного звания за то, что помог "Ковентри" вернуться в английскую Премьер-лигу спустя четверть века, впервые с 2001 года.
Свой приз экс-хабвек "аристократов" получил накануне на торжественной церемонии вручения наград от Английской футбольной лиги (EFL), куда входят представители второго, третьего и четвертого дивизионов чемпионата Англии.
Свою тренерскую карьеру Лэмпард начал 31 мая 2018 года, когда возглавил "Дерби Каунти". Затем два раза руководил своим родным клубом "Челси" и один сезон проработал в "Эвертоне".
28 ноября 2024 года Фрэнк встал у руля "Ковентри Сити" и на второй сезон вывел команду из Чемпионшипа в АПЛ.
Тем временем бывший клуб Лэмпарда сейчас переживает не лучшие времена в английском чемпионате первого дивизиона, теряя очки с каждым туром.
На днях "Челси" дома уступил "Манчестер Юнайтед" (0:1), а до этого также на своей арене был разгромлен футболистами "МанСити" (0:3).