Арина Соболенко призналась, почему стала пропускать соревнования

Фото: Instagram/arynasabalenka

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко раскрыла, что в этом году сознательно сократила игровой график, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, после пропуска турнира в Штутгарте Арина сделала ставку на восстановление организма. "На самом деле мне было очень грустно пропускать Штутгарт, и я обязательно постараюсь вернуться туда в следующем сезоне. Но сейчас мой идеальный план – немного "раздвинуть" расписание. Это нужно, чтобы оставаться в оптимальной форме и показывать свой лучший теннис на каждом турнире. В этом сезоне мое тело не всегда успевало восстанавливаться, поэтому пришлось взять паузу и прислушаться к организму. В этом году у меня будет меньше турниров, но я надеюсь, что на каждом из них смогу выложиться на максимум", – поделилась Соболенко. В этом сезоне Арина Соболенко выиграла три турнира WTA и дошла до финала Открытого чемпионата Австралии-2026. Ранее Рыбакина сделала неожиданное признание перед стартом в Мадриде.

Поделитесь новостью

