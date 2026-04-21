#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
464.73
546.57
6.19
Спорт

Арина Соболенко призналась, почему стала пропускать соревнования

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 02:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко раскрыла, что в этом году сознательно сократила игровой график, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, после пропуска турнира в Штутгарте Арина сделала ставку на восстановление организма.

"На самом деле мне было очень грустно пропускать Штутгарт, и я обязательно постараюсь вернуться туда в следующем сезоне. Но сейчас мой идеальный план – немного "раздвинуть" расписание. Это нужно, чтобы оставаться в оптимальной форме и показывать свой лучший теннис на каждом турнире. В этом сезоне мое тело не всегда успевало восстанавливаться, поэтому пришлось взять паузу и прислушаться к организму. В этом году у меня будет меньше турниров, но я надеюсь, что на каждом из них смогу выложиться на максимум", – поделилась Соболенко.

В этом сезоне Арина Соболенко выиграла три турнира WTA и дошла до финала Открытого чемпионата Австралии-2026.

Ранее Рыбакина сделала неожиданное признание перед стартом в Мадриде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Соболенко призналась, почему проиграла в полуфинале "Уимблдона"
06:59, 11 июля 2025
Соболенко призналась, почему проиграла в полуфинале "Уимблдона"
Арина Соболенко признана чемпионкой мира ITF в 2023 году
17:04, 15 декабря 2023
Арина Соболенко признана чемпионкой мира ITF в 2023 году
Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых
08:55, 29 января 2025
Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Жду победу удушающим": Царукян сделал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
03:18, 22 апреля 2026
"Жду победу удушающим": Царукян сделал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
Казахстанский боксёр одержал уверенную победу на Кубке мира в Бразилии
02:45, 22 апреля 2026
Казахстанский боксёр одержал уверенную победу на Кубке мира в Бразилии
Обидчик Айтмухана заявил о готовности провести схватку по борьбе с Чимаевым
02:19, 22 апреля 2026
Обидчик Айтмухана заявил о готовности провести схватку по борьбе с Чимаевым
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
01:51, 22 апреля 2026
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: