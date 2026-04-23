Тимофей Скатов тяжелейшим камбэком добился выхода в полуфинал "Челленджера"

23 апреля на грунтовых кортах Шымкента завершились матчи 1/4 финала международного теннисного турнира ATP Chalenger 50, в одном из которых встречались казахстанец Тимофей Скатов и россиянин Даниил Остапенков, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок выдался самым продолжительным по сравнению с остальными поединками данного раунда и затянулся на 3 часа и 20 минут.

"Квалифайер" Остапенков (№272 ATP), который добрался до списка восьмерки сильнейших, дал настоящий бой против первого сеяного турнира в Шымкенте.

Соперники ни в чем не уступали друг другу, попеременно чередуя ошибки, и все это совмещали блестящими розыгрышами. В итоге первый тай-брейк остался за Даниилом – 7:4, спустя время Тимофей вернул должок, взяв тай-брейк второго сета – 7:5.

Все решилось в заключительной третьей партии, где фортуна улыбнулась теннисисту из Петропавловска – 6:4.

Далее в полуфинале третьего номера казахстанской сборной ждет противостояние с 21-летним французом Антуаном Гибаудо (№325 ATP).

Стоит напомнить, что для Скатова это третья победа на этом турнире, 21 апреля он обыграл украинца Олега Приходько (№369 ATP), а вчера был сильнее россиянина Святослава Гулина (№526 ATP).