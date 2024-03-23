Тимофей Скатов не смог выйти в финал "Челленджера" в Хорватии

В Задаре (Хорватия) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел полуфинальный матч в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Наш игрок потерпел поражение от болгарина Адриана Андреева (№254 АТР) со счетом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. За это время Скатов допустил две двойные ошибки, не смог подать навылет и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Ранее в четвертьфинале состязаний в хорватском Задаре Тимофей Скатов в упорной борьбе обыграл австрийца Сандро Коппа (4:6, 6:3, 6:4).