Спорт

"Аль-Наср" Роналду разгромил "Аль-Ахли" и вышел в финал Лиги чемпионов Азии

Футбол Альнаср Финал ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:07
В ночь на 23 апреля состоялся матч стадии полуфинала Лиги чемпионов Азии 2, где саудовский "Аль-Наср" у себя дома без особых проблем расправился с катарским "Аль-Ахли" со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

Эта крупная победа позволила команде Криштиану Роналду пробиться в финал азиатской Лиги чемпионов 2.

Сам же португалец в этой игре никакими результативными действиями не отметился. Вместо него забивали Коман (хет-трик), Мане и Аль-Хамдан. У гостей голом престижа отметился Янсане.

Теперь в финале "Ал-Наср" 17 мая сразится с японской "Гамба Осака".

Напомним, что четыре дня назад клуб Роналду на выезде разгромил "Аль-Васль" (ОАЭ) со счетом 4:0 в рамках четвертьфинального матча Лиги чемпионов Азии.

Тогда один гол на свой счет записал 40-летний португальский нападающий.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
