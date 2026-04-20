Роналду помог "Аль-Насру" разгромить соперника в Лиге чемпионов Азии
Поздно вечером 19 апреля саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" на выезде разгромил "Аль-Васль" (ОАЭ) со счетом 4:0 в рамках четвертьфинального матча Лиги чемпионов Азии, сообщает Zakon.kz.
Начало гостевого разгрома положил капитан "Аль-Насра" – Криштиану Роналду, который забил гол уже на 12-й минуте.
Вскоре его партнеры в лице Иньиго Мартинеса и Абдулела Аль-Амри довели счет до 3:0. Жирную точку в этом поединке во втором тайме поставил Садио Мане.
Для Роналду забитый мяч стал 969-м в его карьере, из которых 827 он оформил на клубном уровне, а 142 в составе сборной Португалии.
Обыграв "Аль-Васль", команда Жорже Жезуса стремится выиграть азиатский клубный турнир.
Плюс к этому Роналду и его партнеры хотят оформить золотой дубль, став первыми в чемпионате Саудовской Аравии.
