#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Спорт

Роналду помог "Аль-Насру" разгромить соперника в Лиге чемпионов Азии

Футбол Гол Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 11:56 Фото: Instagram/alnassr
Поздно вечером 19 апреля саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" на выезде разгромил "Аль-Васль" (ОАЭ) со счетом 4:0 в рамках четвертьфинального матча Лиги чемпионов Азии, сообщает Zakon.kz.

Начало гостевого разгрома положил капитан "Аль-Насра" – Криштиану Роналду, который забил гол уже на 12-й минуте.

Вскоре его партнеры в лице Иньиго Мартинеса и Абдулела Аль-Амри довели счет до 3:0. Жирную точку в этом поединке во втором тайме поставил Садио Мане.

Для Роналду забитый мяч стал 969-м в его карьере, из которых 827 он оформил на клубном уровне, а 142 в составе сборной Португалии.

Обыграв "Аль-Васль", команда Жорже Жезуса стремится выиграть азиатский клубный турнир.

Плюс к этому Роналду и его партнеры хотят оформить золотой дубль, став первыми в чемпионате Саудовской Аравии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Бавария" в 35-й рекордный раз завоевала "золото" Бундеслиги
12:49, Сегодня
"Бавария" в 35-й рекордный раз завоевала "золото" Бундеслиги
Роналду оформил дубль с победой "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов
10:02, 04 февраля 2025
Роналду оформил дубль с победой "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов
"Аль-Наср" Роналду одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов Азии
10:53, 23 октября 2024
"Аль-Наср" Роналду одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
13:06, Сегодня
Международная федерация дзюдо сообщила о возвращении на татами двух топов из Казахстана
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
12:53, Сегодня
КХЛ выбрала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
12:45, Сегодня
Казахстанскому футбольному клубу грозит понижение в классе
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
12:20, Сегодня
"Не сказал своего последнего слова": напарник Овечкина о том, что будет дальше
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: