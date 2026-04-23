Ламин Ямаль может пропустить остаток сезона и старт ЧМ-2026 по футболу
Ламин Ямаль открыл счет в этом поединке на исходе первого тайма, когда реализовал пенальти. Однако спустя мгновение он вынужден был покинуть поле из-за повреждения.
И по сведениям Mundo Deportivo, у звезды "блауграны", по предварительным данным, разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Если этот диагноз подтвердится, то Ямаль не поможет команде в оставшихся играх сезона, плюс ему не гарантировано участие в стартовых матчах ЧМ-2026.
Но все прояснится в ближайшие часы, когда Ламин пройдет дополнительные обследования.
В отсутствие своего лидера "сине-гранатовые" довели матч до победного конца и выиграли восьмую игру подряд в испанском чемпионате.
К тому же каталонский коллектив (82) увеличил отрыв от своего главного преследователя "Реала" (73) на девять очков за шесть туров до конца сезона.
В свою очередь королевский клуб днем ранее обыграл "Алавес" (2:1), где фанаты освистали своих звезд Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.