Спорт

Казахстан отметился двумя медалями на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

плавание, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 09:04 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по артистическому плаванию отметилась двумя медалями на этапе Кубка мира в Понтеведре (Испания). Ее авторами стали Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова, сообщает Zakon.kz.

Рамазанов показал третий результат в соревнованиях среди мужчин в технической программе. За свое выступление он получил от судей 223.0833 балла.

Победителем стал Филиппо Пелати (Италия) – 229.7325. Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар – 228.4342.

Виктор Друзин финишировал пятым (203.5667).

Стоит отметить, что для Рамазанова эта медаль стала второй на турнире. До этого он выиграл "бронзу" в дуэте с Ясминой Исламовой (техническая программа). Казахстанцы получили от судей 208.6150 балла.

Ранее сообщалось, что Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль по артистическому плаванию в Китае.

Елена Беляева
Елена Беляева
