Казахстан отметился двумя медалями на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Сборная Казахстана по артистическому плаванию отметилась двумя медалями на этапе Кубка мира в Понтеведре (Испания). Ее авторами стали Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова, сообщает Zakon.kz.
Рамазанов показал третий результат в соревнованиях среди мужчин в технической программе. За свое выступление он получил от судей 223.0833 балла.
Победителем стал Филиппо Пелати (Италия) – 229.7325. Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар – 228.4342.
Виктор Друзин финишировал пятым (203.5667).
Стоит отметить, что для Рамазанова эта медаль стала второй на турнире. До этого он выиграл "бронзу" в дуэте с Ясминой Исламовой (техническая программа). Казахстанцы получили от судей 208.6150 балла.
Ранее сообщалось, что Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль по артистическому плаванию в Китае.
