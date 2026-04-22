Спорт

Итоги выступления сборной Казахстана во второй день Кубка мира по боксу

Бокс Итоги 2 дня Кубка , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 10:30
На ринге Фос-ду-Игуасу (Бразилия) продолжается этап Кубка мира по боксу, где во второй день соревнований от Казахстана вышли два участника, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 65 килограммов Мухаммедсабыр Базарбайулы в своем первом поединке сразился с Хассеном Аттией из Туниса и одержал уверенную победу со счетом 5:0.

К сожалению, другой наш боксер Баглан Кенжебек (до 55 кг) покидает эти состязания, уступив представителю Армении Жирайру Саргсяну.

Сегодня вечером в третий день Кубка мира на бразильский ринг поднимутся Даниял Сабит (до 50 кг), Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Фарух Токтасынов (до 70 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Диас Молжигитов (до 80 кг).

Тем временем на грунтовых кортах Шымкента проходит международный теннисный турнир из серии "Челленджер" ATP 50.

Стартовый круг этих состязаний в одиночном разряде от хозяев сумел пройти только Тимофей Скатов. Уроженец Петропавловска, посеянный здесь под первым номером, одолел украинца Олега Приходько (№369 ATP) – 6:4, 6:4.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
