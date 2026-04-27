Звезда "Ливерпуля" из-за травмы может не сыграть прощальный матч за клуб

Египетский вингер футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за повреждения подколенного сухожилия, которое он получил 25 апреля в игре АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщает Zakon.kz.

Эту новость общественности поведал директор сборной Египта Ибрагим Хасан, который рассказал о травме 33-летнего футболиста, добавив, что на восстановление потребуется почти месяц.

В связи с этим звездный игрок не поможет своим коллегам в оставшихся четырех матчах на уровне АПЛ.

А так как Мохамед Салах проводит здесь свой последний сезон, то он с большей долей вероятности больше не сыграет в майке "Ливерпуля".

Однако представитель египетской федерации футбола рассчитывает, что Салах будет готов к ЧМ-2026, который начнется 11 июня в Северной Америке.

На групповом этапе турнира сборная Египта встретится с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.

25 марта легенда египетского футбола и "мерсисайдцев" сделал заявление, что покинет родной коллектив в конце сезона, который совпадает как раз с последним матчем в сезоне АПЛ против "Брентфорда".