Звезда "Ливерпуля" из-за травмы может не сыграть прощальный матч за клуб
Эту новость общественности поведал директор сборной Египта Ибрагим Хасан, который рассказал о травме 33-летнего футболиста, добавив, что на восстановление потребуется почти месяц.
В связи с этим звездный игрок не поможет своим коллегам в оставшихся четырех матчах на уровне АПЛ.
А так как Мохамед Салах проводит здесь свой последний сезон, то он с большей долей вероятности больше не сыграет в майке "Ливерпуля".
Однако представитель египетской федерации футбола рассчитывает, что Салах будет готов к ЧМ-2026, который начнется 11 июня в Северной Америке.
На групповом этапе турнира сборная Египта встретится с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.
25 марта легенда египетского футбола и "мерсисайдцев" сделал заявление, что покинет родной коллектив в конце сезона, который совпадает как раз с последним матчем в сезоне АПЛ против "Брентфорда".