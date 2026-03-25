Спорт

Главная звезда и снайпер "Ливерпуля" покинет клуб через два месяца

Футбол Уход Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 10:22
24 мая легендарный английский футбольный клуб "Ливерпуль" проведет заключительный матч нынешнего сезона в местной Премьер-лиге. Этот домашний поединок против "Брентфорда" будет последним в майке "красных" для Мохамеда Салаха, сообщает Zakon.kz.

Легенда египетского футболиста и "мерсисайдцев" объявил новость, что покинет родной коллектив в конце сезона, который совпадает как раз с последним матчем в сезоне АПЛ.

33-летний Салах после этого, возможно, сыграет еще одну неделю, если его команда доберется до финала Лиги чемпионов УЕФА.

Накануне египтянин выступил со специальным видеообращением к своим фанатам.

"Вскоре покидаю клуб, который стал частью моей жизни – страсть, история, дух. Праздновали победы, завоевывали самые важные трофеи и боролись вместе в самые трудные периоды нашей жизни. Благодарю всех, кто был частью клуба за то время, особенно партнеров, стояли за меня в трудные времена, чего не забуду никогда. Уходить никогда не бывает просто. Подарили мне лучшее время в жизни. Я всегда буду одним из вас, а этот клуб всегда будет домом для меня и моей семьи. Спасибо за все, потому что благодаря всем вам я никогда не буду один".Мохамед Салах

Салах играет за "Ливерпуль" на протяжении последних девяти лет, где забил 255 голов и выиграл девять титулов, включая два чемпионства в АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.

Главный снайпер действующих чемпионов Англии уходит из команды бесплатно, на правах свободного агента, досрочно расторгнув контракт, который был рассчитан еще на один год.

"Пока мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто этого не знает".менеджер Рами Аббас

Четыре месяца назад у Салаха был небольшой конфликт с Арне Слотом, наставником "Ливерпуля".

Тогда журналисты нашли три места для продолжения карьеры египетского форварда.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
