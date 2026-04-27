На турнире в Мадриде с участием Рыбакиной произошла громкая сенсация

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче четвертого круга Гауфф (3) со счетом 4:6, 6:1, 6:7 (5:7) обошла 13-ю ракетку мира 21-летнюю чешку Линду Носкову.

В решающем сете Кори вела со счетом 4:1, но не смогла показать преимущество.

Следующей соперницей Носковой в Мадриде станет победительница матча Марта Костюк (Украина, 26) – Кэти Макнелли (США).

Ранее сообщалось, что спортивная ярость принесла Соболенко победу на турнире в Мадриде.