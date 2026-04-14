"Лидс" победил "Манчестер Юнайтед" на "Уолд Траффорд" впервые за 45 лет
Главной звездой поединка стал швейцарский форвард "Лидса" – Ноа Окафор, который открыл счет уже на пятой минуте.
А в середине первого тайма он оформил дубль. После перерыва "манкунианцы" вовсе остались в меньшинстве – Лисандро Мартинес получил красную карточку.
"МЮ" все же вскоре сократил отставание, отличился Каземиро. В итоге гости увозят важную победу, а "красные дьяволы" впервые за 45 лет проиграли "павлинам" на своей арене в рамках игр АПЛ.
FT 2-1 @LUFC. Leeds' first league win at Old Trafford since 1981.— Simon Stone (@sistoney67) April 13, 2026
В последний раз футболисты "Лидса" праздновали успех на "Уолд Траффорд" в феврале 1981 года, когда победили хозяев со счетом 1:0.
Несмотря на эту неудачу, команда Майкла Кэррика пока оставила за собой третье место в турнирной таблице с багажом в 55 очков.
"Начали не лучшим образом, пропустили гол, что стало важным моментом в игре. Не хватало ритма, на протяжении большей части тайма были выключены из игры. Уже два матча подряд решения принимаются не в нашу пользу, но эта игра была одним из худших, что я когда-либо видел. Лисандро слегка касается ваших волос на затылке и получает удаление, это шокирует". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик
Но преследователи в погоне за "бронзой" текущего АПЛ уже стоят рядом. 4-е место – "Астон Вилла" (55), 5-е место – "Ливерпуль" (52).
За шесть туров до конца сезона "МЮ" еще сохраняет прекрасные шансы закрепиться в призовой тройке чемпионата.
18 апреля "манкунианцы" встретятся в гостях с "Челси". В свою очередь "аристократы" сейчас не в лучшем расположении духа, они на днях были биты "горожанами" (3:0) на "Стэмфорд Бридж".