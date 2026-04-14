Спорт

"Лидс" победил "Манчестер Юнайтед" на "Уолд Траффорд" впервые за 45 лет

Футбол Поражение 45 лет, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 11:50 Фото: Instagram/leedsunited
Прошедшей ночью состоялся заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги, где "Манчестер Юнайтед" на своей легендарной арене "Уолд Траффорд" уступил "Лидсу" со счетом 1:2. Данный факт был зафиксирован впервые с 1981 года, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой поединка стал швейцарский форвард "Лидса" – Ноа Окафор, который открыл счет уже на пятой минуте.

А в середине первого тайма он оформил дубль. После перерыва "манкунианцы" вовсе остались в меньшинстве – Лисандро Мартинес получил красную карточку.

"МЮ" все же вскоре сократил отставание, отличился Каземиро. В итоге гости увозят важную победу, а "красные дьяволы" впервые за 45 лет проиграли "павлинам" на своей арене в рамках игр АПЛ.

В последний раз футболисты "Лидса" праздновали успех на "Уолд Траффорд" в феврале 1981 года, когда победили хозяев со счетом 1:0.

Несмотря на эту неудачу, команда Майкла Кэррика пока оставила за собой третье место в турнирной таблице с багажом в 55 очков.

"Начали не лучшим образом, пропустили гол, что стало важным моментом в игре. Не хватало ритма, на протяжении большей части тайма были выключены из игры. Уже два матча подряд решения принимаются не в нашу пользу, но эта игра была одним из худших, что я когда-либо видел. Лисандро слегка касается ваших волос на затылке и получает удаление, это шокирует". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

Но преследователи в погоне за "бронзой" текущего АПЛ уже стоят рядом. 4-е место – "Астон Вилла" (55), 5-е место – "Ливерпуль" (52).

За шесть туров до конца сезона "МЮ" еще сохраняет прекрасные шансы закрепиться в призовой тройке чемпионата.

18 апреля "манкунианцы" встретятся в гостях с "Челси". В свою очередь "аристократы" сейчас не в лучшем расположении духа, они на днях были биты "горожанами" (3:0) на "Стэмфорд Бридж".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в битве против "Арсенала"
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
