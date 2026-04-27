Спорт

"Колорадо" вслед за "Каролиной" вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Хоккей Победа Серия, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 12:58 Фото: Instagram/COLORADOAVALANCHE
Минувшей ночью в НХЛ определился еще один участник второго раунда Кубка Стэнли-2026, которым стал "Колорадо Эвеланш", переигравший "Лос-Анджелес" в четвертом матче серии со счетом 5:1. Днем ранее этого успеха добился "Каролина Харрикейнз", сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты "Колорадо" в шестой раз за свою историю выиграли серию в Кубке Стэнли со счетом 4:0.

Что касается противостояния с "королями", то здесь "лавины" не оставили никаких шансов сопернику во всех четырех матчах, включая две победы на чужом льду, последний из которых завершился разгромом 5:1.

В итоге "Колорадо" пробился во второй раунд Кубка Стэнли, где ждет победителя противостояния "Миннесота" – "Даллас". В той серии пока 2-2.

А первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ в ночь на 26 апреля стала "Каролина Харрикейнз", обыгравшая "Оттаву Сенаторз" (4-0).

Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2026 стартовали 19 апреля.

Куандык Шынасилов
