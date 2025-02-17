"Ювентус" вырвал победу у действующего чемпиона Италии в Серии А
Фото: Instagram/juventus
В ночь на 17 февраля в итальянском футбольном первенстве состоялся один из интереснейших поединков 25-го тура, где "Старая синьора" на своей арене обыграла "Интер" с минимальным счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.
Решающий и победный гол в составе "Ювентуса" на 74-й минуте встречи забил португалец Франсишку Консейсау.
Благодаря этой победе "бьянконери" впервые с октября 2024 года вернулись в список топ-4 клубов Серии А. Команда Тиаго Мотты на данный час набрала 46 очков и от лидирующего "Наполи" отстает на 10 баллов. Между ними стоят "Интер" (54) и "Аталанта" (51).
"Все победы важны, отлично провели второй тайм и заслужили победу. Болельщики должны насладиться победой, а дальше будем готовиться к ПСВ, чтобы достичь своей цели. В первом тайме мы слишком уважали "Интер" и слишком много страдали от это