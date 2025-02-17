#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Спорт

"Ювентус" вырвал победу у действующего чемпиона Италии в Серии А

Футбол Победа Интер , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 12:46 Фото: Instagram/juventus
В ночь на 17 февраля в итальянском футбольном первенстве состоялся один из интереснейших поединков 25-го тура, где "Старая синьора" на своей арене обыграла "Интер" с минимальным счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Решающий и победный гол в составе "Ювентуса" на 74-й минуте встречи забил португалец Франсишку Консейсау.

Благодаря этой победе "бьянконери" впервые с октября 2024 года вернулись в список топ-4 клубов Серии А. Команда Тиаго Мотты на данный час набрала 46 очков и от лидирующего "Наполи" отстает на 10 баллов. Между ними стоят "Интер" (54) и "Аталанта" (51).

"Все победы важны, отлично провели второй тайм и заслужили победу. Болельщики должны насладиться победой, а дальше будем готовиться к ПСВ, чтобы достичь своей цели. В первом тайме мы слишком уважали "Интер" и слишком много страдали от это