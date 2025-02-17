"Ювентус" вырвал победу у действующего чемпиона Италии в Серии А

Фото: Instagram/juventus

В ночь на 17 февраля в итальянском футбольном первенстве состоялся один из интереснейших поединков 25-го тура, где "Старая синьора" на своей арене обыграла "Интер" с минимальным счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.